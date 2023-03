Arrestohen dy persona në Graçanicë, vodhen stoli ari dhe para

Policia e rajonit të Prishtinës respektivisht hetuesit e stacionit policor të Graçanicës, kanë arrestuar dy persona lidhur me vjedhjen e rëndë të ndodhur në një shtëpi në fshatin Suhodoll.

Sipas njoftimit, rasti u denoncua në polici nga ankuesi ku sipas tij dyshohej që dje, persona të dyshuar kishin vjedhur gjësende të ndryshme në shtëpinë e tij, përfshirë këtu stoli ari dhe para të gatshme.

“Policia menjëherë pas denoncimit, ndërmori një varg veprimesh hetimore e operative me qëllim të ndriçimin e rrethanave të ngjarjes si dhe identifikimin e të implikuarve. Progresi i hetimit të rastit rezultoi me identifikimin dhe arrestimin e dy të dyshuarve të cilët me rekomandimin e prokurorit të shtetit dërguan në mbajtje prej 48 orësh”, thuhet në njoftim.