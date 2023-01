Arrestohen dy kosovarë për shtënie me armë zjarri, arratiset i dyshuari serb Policia ka arrestuar dy persona, meshkuj kosovarë, të dyshuar për shtënie me armë zjarri në ajër, ndërsa një i dyshuar i tretë i nacionalitetit serb, gjendet në arrati. Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës, thuhet se të shtunën e kaluar në Gjilan, janë arrestuar dy persona të dyshuar për shtënie me armë zjarri…