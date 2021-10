Arrestohen dy femra dhe një mashkull për prostitucion

Nën dyshimin e kryerjes së veprave penale që lidhen më prostitucionin, hetuesit policorë nga Sektori Qendror i Hetimeve të Drejtorisë për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore, më 20.10.2021, në ora 18:20, kanë arrestuar tre persona.

“Hetimi paraprak dhe arrestimi i të dyshuarve është bërë në koordinim me prokurorin e rastit. Të arrestuarit në këtë rast janë: L.P., (viti i lindjes 1990, mashkull kosovar), B.H., (viti i lindjes 1993, femër kosovare), dhe A.B., (viti i lindjes 1994, femër kosovare). Të arrestuarit dyshohen se kanë konsumuar veprat penale: ‘mundësim apo detyrim në prostitucion’, ‘ofrim i lokaleve për prostitucion” dhe ‘bashkëkryerje’”, njofton Policia e Kosovës.

Pas intervistimit, me aktvendim të prokurorit dy nga të dyshuarit (L.P. dhe B.H.) janë dërguar në mbajtje për 48 orë, ndaj të dyshuarës A.B., do të zhvillohet procedurë e rregullt gjyqësore. Si prove material, të cilat do të përdoren në procedurë të mëtejme gjyqësore, janë sekuestruar: dy (2) telefona mobil dhe një DVR.