Arrestohen dy burra në Serbi që dyshohen se planifikonin sulme me armë ndaj Aleksander Vuçiqit dhe familjes së tij

Policia serbe, në bashkëpunim me BIA, arrestoi mbrëmë dy burra nga Kraljeva, DR dhe MR, nën dyshimin se po përgatitnin një ndryshim të dhunshëm të rendit kushtetues dhe një sulm ndaj presidentit të Serbisë, Aleksander Vuçiq. Sipas Nova, të dy të arrestuarit janë veteranë të Brigada e 63-të e Parashutistëve, aktivë në shoqërimin e studentëve…

Lajme

24/02/2026 14:26

Policia serbe, në bashkëpunim me BIA, arrestoi mbrëmë dy burra nga Kraljeva, DR dhe MR, nën dyshimin se po përgatitnin një ndryshim të dhunshëm të rendit kushtetues dhe një sulm ndaj presidentit të Serbisë, Aleksander Vuçiq.

Sipas Nova, të dy të arrestuarit janë veteranë të Brigada e 63-të e Parashutistëve, aktivë në shoqërimin e studentëve gjatë protestave dhe bllokadave të vitit të kaluar, transmeton lajmi.net.

Ministria e Brendshme njoftoi se:

“Ata dyshohet se, nga dhjetori 2025 deri në shkurt 2026, kanë planifikuar një përmbysje të dhunshme të rendit kushtetues dhe të organeve më të larta shtetërore të Serbisë. Për këtë qëllim, ata organizuan blerjen e armëve dhe planifikuan sulme ndaj  Presidentit Aleksander Vučić, familjes së tij, si dhe ndaj anëtarëve të Ministrisë së Brendshme, me qëllim shkaktimin e dëmtimeve trupore.”

Hetimet vazhdojnë për të zbardhur të gjitha rrethanat dhe për të identifikuar pjesëmarrësit e tjerë të mundshëm në këtë plan të dyshuar./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

February 24, 2026

Fotografia që ndryshoi Evropën përgjithmonë, momenti kur Rusia sulmoi Ukrainën...

February 24, 2026

Ekstradohen dy të dyshuar: Njëri nga Gjermania, tjetri drejt Maqedonisë së...

February 24, 2026

IKShPK jep disa këshilla shëndetësore gjatë muajit të Ramazanit

February 24, 2026

Akuza të reja për Princin Andrew, masazhatorja: Doli i zhveshur para meje

February 24, 2026

Zvicra bllokon më shumë se 880 milionë dollarë të Maduros

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

Lajme të fundit

Fotografia që ndryshoi Evropën përgjithmonë, momenti kur Rusia...

Ekstradohen dy të dyshuar: Njëri nga Gjermania, tjetri...

IKShPK jep disa këshilla shëndetësore gjatë muajit të Ramazanit

Ministri Muja në Paris: Kosova synon bashkëpunim me Francën në bujqësi