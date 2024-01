Arrestohen 2 kosovarë në Merdare: Dogana e Serbise thotë se kishin armë në veturën e tyre

Sipas një njoftimi, makina në të cilin ishin fshehur armët, u kontrollua nga doganierët serbë në pikëkalimin kufitarë në Merdarë, që lidh Kosovën me Serbinë.

Sipas doganës serbe, me makinën Audi A8 me targa të Kosovës, po udhëtonin dy pasagjerë nga kryeqyteti i Kosovës, Prishtina.

“Ndonëse të dy deklaruan se nuk kishin asgjë për të deklaruar përveç sendeve personale, doganierët vendosën të bëjnë një kontroll të detajuar. Më pas u zbulua një arsenal i vërtetë armësh nën karriget dhe nën kapakët e rrotave: 45 armë zjarri, 31 silenciatorë për armë zjarri dhe 367 fishekë”, u tha në njoftim e Doganës së Serbisë.

Autoritetet serbe thanë se doganierët kanë dorëzuar te policia dy personat që gjendeshin në këtë automjet “dhe kanë njoftuar prokurorin kompetent për veprime të mëtutjeshme”.

Ndryshe, autoritetet e rendit në Kosovë shpesh raportojnë se zbulojnë kontrabandë me armë dhe mallra tjera në zonat kufitare me Serbinë, kryesisht në veri të Kosovës, zonë e banuar me shumicë serbe./REL

Two #Kosovo* Albanians from Priština (aged 30 & 22) were arrested today by Serbian police trying to smuggle a cache of arms across the administrative line at Merdare checkpoint.

The police seized 45 handguns, 31 gun-silencers and several 100s pieces of ammo hidden in their… pic.twitter.com/jKx3uWdE0f

— Nemanja Starović (@nstarovic) January 6, 2024