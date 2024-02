Arrestimi i zyrtarëve të ATK’së që u kapën me kontrabandë: Policia del me detaje

Sot gjatë ditës lajmi.net ka raportuar për arrestimin e dy zyrtarëve serb të ATK-së, për akuzat ‘keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar’ dhe ‘kontrabande i mallrave’.

Ndërsa në orët e mbrëmjes policia ka dhënë edhe raportin e plotë të ngjarjes, shkruan lajmi.net.

Në raport thuhet që patrulla policore në magjistralen Mitrovicë-Leposaviq, tek ura e Bistricës në një pikë kontroll ka ndalur veturën me targa zyrtare, pronë e Administrata Tatimore të Kosovës të cilën e drejtonte personi L.P. zyrtar i Administratës Tatimore të Kosovës (ATK-së) dhe së bashku me të ishte edhe një pasagjeri T.J. po ashtu zyrtar i ATK-së.

Tutje thuhet që të arrestuarit me vendim të prokurorit dhe intervistës në presence të avokatit mbrojtës i dyshuari L.P është ndaluar për 48 orë, ndërsa pasagjeri T.J. pas intervistës me urdhër të prokurorit është liruar, thuhet në komunikatë.

Komunikata e plotë e policisë:

“Hetuesit policorë nga Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit (DHKEK), përkatësisht Njësia Rajonale për Hetimin e Krimeve Ekonomike e Korrupsionit në Mitrovicë-Veri (NJRHKEK), sot më 01.02.2024 rreth orës 09:30, janë njoftuar për një rast nga njësia policore e Stacionit Policor-Zveçan.

Patrulla policore në magjistralen Mitrovicë-Leposaviq, tek ura e Bistricës në një pikë kontroll ka ndalur veturën me targa zyrtare, pronë e Administrata Tatimore të Kosovës të cilën e drejtonte personi L.P. zyrtar i Administratës Tatimore të Kosovës (ATK-së) dhe së bashku me të ishte edhe një pasagjeri T.J. po ashtu zyrtar i ATK-së. Gjatë kontrolli të veturës në fjalë në bagazhin e veturës janë gjetur një sasi e barnave të ndryshme me banderola të Serbisë, për të cilat nuk posedonin dokumentacione.

Mbi bazën e këtyre veprimeve është krijuar dyshimi, se i dyshuari me iniciale L.P. dyshohet se ka kryer veprën penale: ‘keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar’ dhe ‘kontrabande i mallrave’.

Të gjitha veprimet hetimore kanë qenë të koordinuara me prokurorin kompetent të PPTH-Mitrovicë, ku i dyshuarit L.P. pas intervistës në prezencë të avokatit mbrojtës, me vendim të prokurorit është ndaluar për 48 orë. Ndërsa pasagjeri T.J. pas intervistës me urdhër të prokurorit është liruar.”/Lajmi.net