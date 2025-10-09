Arrestimi i Shehollit: Bashkëpunimi midis institucioneve të sigurisë dhe Prokurorisë është gjithnjë i suksesshëm dhe jep lajme të mira për Kosovën

09/10/2025 12:31

Ish-kryeinspektori i AKI-së, Burim Ramadani ka shkruar në lidhje me arrestimin e Fatmir Shehollit.

Ramadani përmes një postimi në Facebook, ka thënë se bashkëpunimi midis institucioneve të sigurisë dhe Prokurorisë është gjithnjë i suksesshëm dhe jep lajme të mira për Kosovën.

“Përgëzoj punën me zell dhe motivim të lartë kombëtar të profesionistëve tanë në luftën kundër spiunazhit, një prej sfidave e kërcënimeve të mëdha të sigurisë sonë kombëtare”, ka shkruar Ramadani. /Lajmi.net/ 

Postimi i plotë:

