Arrestimi i Noizyt në Zvicër – Stresi hedh gisht mbi tiktokerin Medi Iseni

Pas lajmit që tronditi opinionin publik për arrestimin e reperit të njohur shqiptar Noizy në Zvicër, ka ardhur një reagim i menjëhershëm nga kolegu i tij dhe rivali i dikurshëm, Stresi.

Ky i fundit ka lënë të kuptohet se pas ndalimit të Noizyt qëndron TikTok-eri Medi Iseni, personi me të cilin të dy reperët kanë pasur konflikte të mëparshme.

Në një postim të drejtpërdrejtë në Instagram, Stresi ka shkruar: “Prej që kemi pasur problemin me ty, unë nuk kam udhëtuar direkt drejt Zvicrës me ‘check me pasaport’ se e kam ditur që ti je e bën denoncime edhe atje”.

Stresi ka shtuar gjithashtu: “Këtë tipin e paskan para 3 – 4 ditëve atje edhe i shkon mendja prapë tek ne. Keni sharë gjysmën e Shqipërisë dhe çka pret? A thua veç me ne ke pasur probleme, pëllumbi i Zvicrës ti”.

Në fund, Stresi e mbyll mesazhin e tij me një mesazh sarkastik dhe të koduar: “Vetëm në mal ëndërr ka me t’u duk deti i Shqipërisë”.

Një frazë që tingëllon si një paralajmërim apo mesazh ironik për TikTok-erin, me domethënie të thellë për realitetin që sipas tij e pret atë jashtë rrjeteve sociale.

Derisa rrethanat e plota të arrestimit të Noizyt ende nuk janë bërë publike nga autoritetet zvicerane, reagimi i Stresit hedh dyshime për një prapavijë personale që mund të ketë ndikuar në ndalimin e reperit.