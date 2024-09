Arrestimi i kosovarit në Turqi si i dyshuar për lidhje me Mossadin, avokati: Është keqkuptim i madh

Ditë më parë kosovari Liridon Rexhepi u arrestua në Turqi si i dyshuar për lidhje me Mossadin në Izrael.

Avokati i familjes, Arianit Koci, ka dhënë një sqarim për krejt situatën.

Ai thotë se kjo është një keqkuptim.

“Unë iu kërkoj falje publikut edhe ty, sepse di shumë informacione sesa që mundem me zbulu. Jam duke punuar në drejtim të sqarimit të situatës. Çështja është shumë sensitive. Mund të them se nuk është gjendja ashtu siç është paraqitur. Gabimet ndodhin. Ka disa indikacione që disa informata janë keqlexuar e keqkuptuar. Në shikim të parë shifet që ka një keqkuptim shumë të madh. Këtë e kam kuptuar në bazë të informacioneve që kam deri sot. Kam punuar vazhdimisht. Kam disa burime. Kam kontaktuar ambasadën në Ankara dhe konsullatën në Stamboll. Është duke qëndruar në një burg të sigurisë së lartë në burg të mbyllur”, ka thënë Koci në T7.

Tutje avokati kosovar ka thënë se Liridon Rexhepi është mirë dhe se autoritetet turke po i vazhdojnë hetimet dhe punën e tyre sipas ligjit.

Duke folur për rrethanat e arrestimit të Rexhepit, Koci thotë se Liridoni kishte udhëtuar nga Gjermania për në Turqi bashkë me katër shok të tjerë kosovar për pushime.

“Ka shku në pushim me shok. Prej Gjermanisë ka shku në Turqi me shok. Me 4 shok të Kosovës ka shku atje. Masi e ka kry pushimin e kanë arrestu autoritetet turke. Këto janë dyshimet fillestare. S’është e vërtetë. Këtë besoj se do ta sqarojmë”, ka shtuar tutje Koci.

Avokati Koci ka paralajmëruar se do të udhëtojë drejt Turqisë javën tjetër.

“Kam planifikuaar javën tjetër të udhëtojë në Turqi”, ka shtuar tutje.