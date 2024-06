Arrestimi i dy kosovarëve të dyshuar për spiunazh, deklarohet Konjufca: Jam i bindur se ka shumë raste tjera të ngjashme Një hetim i gjerë që ishte bërë nga Policia e Kosovës bashkë me AKI-në dhe Prokurorinë Speciale ka çuar deri në arrestimin e dy kosovarëve të dyshuar për spiunazh. B.SH dhe M.Q janë të arrestuar që dyshohet se për vite me radhë kanë bashkëpunuar me shërbimin sekret serb BIA. Në lidhje me këtë është deklaruar…