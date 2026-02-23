Arrestimi i Artan Grubit, reagon BDI

23/02/2026 12:43

BDI sot ka reaguar lidhur me dorëzimin e Artan Grubit dhe ndalimin e tij nga policia.

Nga BDI e vlerësojnë pozitivisht vendimin e Artan Grubit për t’u kthyer në vend, duke krijuar kështu mundësinë që përmes një procedure transparente, të drejtë dhe të paanshme të paraqiten të gjitha argumentet në dispozicion dhe të sqarohen të gjitha çështjet.

