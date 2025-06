“Arrestimet e kosovarëve janë të ngjashme me ato shoviniste të viteve ’90”, Osmani: Serbia të ndal menjëherë fushatën e saj të arrestimeve politike

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka reaguar pas arrestimit të ish-policit të Kosovës, Arbnor Spahiu nga autoritetet serbe më 7 qershor.

Osmani përmes një postimi në Facebook ka thënë se arrestimet e qytetarëve tanë nga autoritetet serbe gjatë kalimit të kufirit janë veprime arbitrare, të ngjashme me ato shoviniste të viteve ’90.

Siç ka shkruar Osmani, Serbisë nuk i interesojnë as të drejtat e njeriut, as konventat ndërkombëtare, e as standardet evropiane dhe sipas saj po dëshmohet çdo ditë e më shumë, që e vetmja mendësi që i përshtatet është ajo e diktaturave me frymë të së kaluarës.

Ajo ka thënë se arrestimi i Spahiut nuk ka të bëjë me sundimin e ligjit, por me vazhdimësinë e praktikave të vjetra të një regjimi që refuzon të përballet me të kaluarën dhe që keqpërdor ligjin për të kërcënuar qytetarët tanë.

“Serbia duhet të ndalë menjëherë fushatën e saj të arrestimeve politike kundër qytetarëve të Kosovës dhe të mbahet përgjegjëse ndërkombëtarisht për veprimet e saj arbitrare. Këto veprime jo vetëm që pengojnë lirinë e lëvizjes, por edhe rrezikojnë çdo përpjekje për dialog e normalizim të marrëdhënieve”, ka thënë Osmani.

Ajo ka thënë se gjatë ditëve të fundit, përveç kontakteve të vazhdueshme me Zyrën Ndërlidhëse të Republikës së Kosovës në Beograd, ka kërkuar edhe reagimin e fuqishëm të shteteve të Quint-it dhe Misionit të BE-së, në mënyrë që këto shkelje të të drejtave të njeriut nga ana e Serbisë të mos injorohen.

“Njëkohësisht, përsëris thirrjen drejtuar qytetarëve tanë që të shmangin kalimin nëpër Serbi, duke qenë të vetëdijshëm për praktikat arbitrare të arrestimeve pa arsye si dhe për tendencat destabilizuese të këtij shteti”, ka shtuar Osmani. /Lajmi.net/