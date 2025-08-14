Arratisja nga Qendra e Paraburgimit në Mitrovicë, pezullohet nga puna dhe arrestohet edhe një oficer korrektues
Më 7 gusht, Gjorgje Radomiroviq është arratisur nga Qendra e Paraburgimit në Mitrovicë. Radomiroviq ishte i dënuar me 14 vjet e 6 muaj burgim për vrasje – nga të cilat i kishin mbetur edhe 3 vjet e 7 muaj. Në lidhje me rastin, Ministrja në detyrë e Drejtësisë, Albulena Haxhiu ka njoftuar se sot është…
Lajme
Më 7 gusht, Gjorgje Radomiroviq është arratisur nga Qendra e Paraburgimit në Mitrovicë.
Radomiroviq ishte i dënuar me 14 vjet e 6 muaj burgim për vrasje – nga të cilat i kishin mbetur edhe 3 vjet e 7 muaj.
Në lidhje me rastin, Ministrja në detyrë e Drejtësisë, Albulena Haxhiu ka njoftuar se sot është pezulluar nga puna edhe një oficer korrektues, i cili më pas është arrestuar nga Policia e Kosovës.
Ajo ka thënë se, në lidhje me rastin, numri i zyrtarëve të pezulluar arrin në gjashtë: drejtori i Qendrës, një mbikëqyrës i lartë dhe katër zyrtarë korrektues.
“Si Ministre e Drejtësisë, ritheksoj se askush nuk është mbi ligjin. Çdo shkelje do të trajtohet me vendosmëri, duke garantuar llogaridhënie dhe siguri në të gjitha institucionet korrektuese”, ka shkruar Haxhiu. /Lajmi.net/
Postimi i saj i plotë: