Arratisen nga arresti shtëpiak në Serbi dy persona që kërkohen nga SHBA-ja
Shtetasi kinez Cuj Guanghaj, dhe ai britanik John Miller, ekstradimin e të cilëve e kërkojnë Shtetet e Bashkuara nën akuzat për spiunazh dhe kontrabandë të teknologjisë ushtarake, janë arratisur nga arresti shtëpiak në Beograd dhe kanë hequr byzylykët elektronikë, ka konfirmuar të martën Gjykata e Lartë e Beogradit për Radion Evropa e Lirë. Gjykata e…
Lajme
Shtetasi kinez Cuj Guanghaj, dhe ai britanik John Miller, ekstradimin e të cilëve e kërkojnë Shtetet e Bashkuara nën akuzat për spiunazh dhe kontrabandë të teknologjisë ushtarake, janë arratisur nga arresti shtëpiak në Beograd dhe kanë hequr byzylykët elektronikë, ka konfirmuar të martën Gjykata e Lartë e Beogradit për Radion Evropa e Lirë.
Gjykata e Lartë ka urdhëruar shpalljen e fletarrestimit për këta dy persona.
Ata u arrestuan në prill në Beograd me fletarrestim ndërkombëtar, me kërkesë të SHBA-së.
Atëbotë, Departamenti amerikan i Drejtësisë njoftoi se shtetasi kinez dhe ai britanik dyshohen se kanë “koordinuar dhe drejtuar një komplot për të frikësuar dhe kërcënuar një qytetar të Los Anxhelosit, i cili publikisht kishte kritikuar presidentin kinez Xi Jinping”.
“Cui dhe Miller kanë angazhuar dy persona në Shtetet e Bashkuara për të zbatuar komplotin, me qëllim që të pengonin viktimën të protestonte kundër paraqitjes së presidentit Xi në samitin e Bashkëpunimit Ekonomik Aziatiko-Paqësor [APEC] në nëntor 2023”, tha Departamenti i Drejtësisë përmes një njoftimi.
Aty po ashtu u tha se dyshohet që Cui dhe Miller kanë zbatuar një plan të ngjashëm edhe në pranverën e vitit 2025, “pasi viktima kishte thënë se planifikonte të publikonte një video online, e cila shfaqte dy statuja të reja artistike të presidentit Xi dhe bashkëshortes së tij”.
Në njoftim u thase Cui dhe Miller i kanë paguar “dy persona të tjerë rreth 36.500 dollarë që ta bindnin viktimën të hiqte dorë nga publikimi online i statujave. Pa dijeninë e Cuit dhe Millerit, ata dy persona kishin gjithashtu lidhje me FBI-në dhe vepronin sipas urdhrit të agjencisë”.
Siç u theksua, Byroja Federale amerikane e Hetimit (FBI) është duke e hetuar këtë rast.
Rrjeti hulumtues BIRN më herët kishte raportuar se ndaj këtyre dy personave në SHBA janë ngritur dy aktakuza të ndara, njëra për “organizimin e përndjekjes dhe frikësimit”, dhe tjetra për tentim të tregtisë ilegale me pajisje ushtarake amerikane dhe kontrabandimin e tyre në Kinë.
Marrëveshjen për ekstradim mes Serbisë dhe SHBA-së është ratifikuar në Parlamentin serb në shkurt të vitit 2019. Kjo marrëveshje mundëson shkëmbimin e të arratisurve nga drejtësia, pa marrë parasysh shtetësinë.