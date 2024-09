Aro Muriç, pjesë e më të mirëve të javës në top pesë ligat evropiane Arijanet Muric ka vazhduar me paraqitje të mira në Ligën Premier me fanellën e Ipsëich Toën. Portieri kosovar ishte fantastik në fundjavën që shkoi, ku bëri gjashtë pritje për skuadrën e tij dhe morën një barazim të vlefshëm 0-0 në udhëtim te Brighton. Në fakt reprezentuesi kosovar është lojtari me notën më të lartë në…