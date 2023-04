Aro Muric e teproi me alkool dhe la bakshish 10 mijë euro për kamarieren

Muric po festonte inkuadrimin në Premier League me skuadrën e Burnleyt dhe harxhoi më shumë se 32 mijë funta, shkruan Lajmi.net

Studentja 25-vjeçare, Chantal ndau historinë e saj për mediat gjermane (BILD) dhe tregoi se portieri kosovar, Aro Muric i dha asaj një bakshish prej 10 mijë eurove.

“Unë ftova gjithë shtëpinë dhe ndava fitimet me kolegët e mia. Ai ishte shumë i këndshëm”, u shpreh studentja

Aro Muric gjatë këtij sezoni me Burnleyn zhvilloi 38 ndeshje, pranoi vetëm 29 gola dhe mbajti portën e pa-prekut në 17 ndeshje./Lajmi.net/

Arijanet Muric tipped a waitress £8,800 in Munich after winning promotion to the Premier League with Burnley, according to the Daily Mail.

He also bought everyone in the club a round and then settled a £31,000 bar tab. What a way to celebrate. 🍾#twitterclarets pic.twitter.com/ZiBD8RK8a6

— Will Lancaster (@WillLankyMedia) April 20, 2023