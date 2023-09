“Armiqtë do të japin llogari para ligjit”, Sveçla flet për kërcënimet nga organizata terroriste serbe Armiqtë do të përfundojnë gjithmonë duke dhënë llogari para ligjit, ka thënë ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla, derisa ka komentuar kërcënimet me jetë që i janë bërë nga organizata terroriste “Severna Brigada”. Ai ka thënë se ndjehet jashtëzakonisht i sigurt falë Policisë së Kosovës dhe profesionalizimit të sa. Teksa është deklaruar…