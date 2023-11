Armët i merrte në Kosovë për t’i shitur në Shqipëri, arrestohet një person në Tiranë Një 44 vjeçar është arrestuar nga policia e Tiranës në kuadër të operacionit “Transportuesi”. Në pranga ka rënë 44 vjeçari me 2 emra, K. (A). C. (Ç). Policia e ka arrestuar në flagrancë në rrugën “Llazi Miho”, ku gjatë kontrollit në makinë iu gjetën dy armë zjarri pistoleta, njëra prej tyre me fishek në fole,…