Armend Rexhepagiqi rikthehet pas shumë vitesh me albumin e ri “Dashni e Vjetër” – një rrëfim emocional përmes këngëve Pas një pauze të gjatë në skenën muzikore, legjenda e muzikës shqipe, Armend Rexhepagiqi, është rikthyer fuqishëm me një album të ri, që vjen si një dhuratë për artdashësit dhe nostalgjikët e tingujve të tij të veçantë. Albumi mban titullin “Dashni e Vjetër” dhe përfshin gjithsej shtatë këngë, të realizuara me një përkushtim të thellë…