Armend Muja: Jemi për koalicion me LDK edhe pse na ka refuzuar ashpërsisht – përjashtohen PDK dhe Lista Serbe
Deputeti nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, Armend Muja komentoi formimin e Qeverisë së re dhe zgjedhjet e reja nëse janë të mundshme apo jo.
Muja tha se që nga fillimi, oferta për krijimin e ekzekutivit i është bërë Lidhjes Demokratike të Kosovës, i është bërë Nismës, në ndërkohë që Partia Demokratike e Kosovës dhe Lista Serbe kanë qenë të përjashtuara, që do të mbeten të tilla.
Muja tha se për shkak të sfidës që i ka sjellë Kosovës të sabotimit të vazhdueshëm që ia ka bërë shtetit të Kosovës , për shkak të Aleksandër Vuçiç, kurse tjetra për shkak të vështirësive që ia ka sjellë Kosovës pas procesit dhe gjatë procesit të shtetformimit.
Ai theksoi se opsionet e tyre politike kanë qenë të hapura vetëm për LDK-në dhe Nismën.
“Ju e dini që ofertat tona politike kanë qenë publike. Jemi refuzuar ashpërsisht në shumë raste, më shumë se një rast nga LDK-ja, mirëpo ka qenë vullnet i shumicës së votuesve të të dy subjekteve politike. Kjo është edhe shkencërisht e konfirmuar që të krijohet një koalicion, por ajo është refuzu në ndërkohë që opsioni b ka qenë krijimi i qeverisë së bashku me Nismën dhe komunitetet joshumicë. Ato përpjekje do të vazhdojnë dhe i takon kryeministrit Kurti, që deri të shtunën të gjejë mekanizmin kompromisin formatin deh konsesionet e nevojshme për krijimin e ekzekutivit”, shtoi tutje Muja për Kanal10.