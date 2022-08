Armend Muja i bindur: Më 1 shtator të dy marrëveshjet do të zbatohen Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Armend Muja ka thënë se me një shtator të këtij viti, të dy marrëveshjet do të fillojnë të implementohet. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Armend Muja, ka thënë se problemi kryesor i Serbisë qëndron në Veriun e Kosovës. Muja ka thënë se kjo është edhe arsyeja pse nuk po haset kundërshtimi i…