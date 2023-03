Armend Dallku në procedurë disiplinore, ofendoi rëndë gjyqtarin e ndeshjes

Trajneri i Dukagjinit, Armend Dallku është në procedurë disiplinore për shkak të kartonit të kuq që e mori në ndeshjen ndaj Trepçës ’89, të vlefshme për xhiron e 26-të në Superligën e Kosovës.

Dallku e mori të kuq në minutën e fundit të ndeshjes dhe vazhdoi me ofendime ndaj gjyqtarit kryesor të ndeshjes, shkruan Lajmi.net

“Ndaj: Kryetrajnerit të FC ”Dukagjini”, Armend Dallku nr ID.000613M83. Motivi: Në min 90+ ofendon pa ndërprerë me ç’rast u ndëshkua me karton të kuq direkt. I njëjti edhe pas ndëshkimit ka vazhduar me ofendime të njëjta ndaj gjyqtarit kryesor të ndeshjes. Sipas raportit të gjyqtarit kryesor të ndeshjes Trepça’89-Dukagjni.”, shkruhet në njoftimin e FFK-së

Pas disfatës ndaj Trepçës ’89, Dukagjini mbetët në kuotën e 32 pikëve në pozitën e 6-të, vetëm tri më shumë se Malisheva dhe skuadra nga Mitrovica./Lajmi.net/