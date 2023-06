Armando Sadiku befason me skuadrën e re

Ai sot është prezantuar te skuadra Mohun Bagan, në Indi, transmeton lajmi.net.

Sadiku sezonin e fundit ishte pjesë e skuadrës spanjolle Cartagena, ku zhvilloi 31 ndeshje, duke shënuar 8 gola.

32 vjeçari kërkon të jetë i rëndësishëm për ndeshjet e radhës së Shqipërisë.

Ndërkohë, skuadra me të cilën firmosi Sadiku sezonin e kaluar e mbylli në vendin e tretë, por ia doli të shpallej kampione e ISL League nëpërmjet Play-Off-it/Lajmi.net/

Armando Sadiku is Officially a Mariner! 💚♥️

ISL side Mohun Bagan have announced the signing of the 32-year-old striker who is also the present national team player of Albania! pic.twitter.com/RDEVZWgxR5

— IFTWC – Indian Football (@IFTWC) June 25, 2023