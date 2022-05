Armando Duka uron FFK-në për gjashtëvjetorin e anëtarësimit në UEFA

Duka, ndër të tjera, shprehet krenar për ndihmesën e dhënë gjatë këtyre viteve në drejtim të FFK-së.

Ai po ashtu shprehu mirënjohje për ish-kreun e shtëpisë më të madhe të futbollit kosovar dhe prijësin e të gjithë këtij procesi, Fadil Vokrrin, transmeton lajmi.net.

Më poshtë gjeni urimin e plotë të Dukës për FFK-në. /Lajmi.net/

Drejtuar: z.Agim Ademi, Kryetar

Federatës së Futbollit të Kosovës

I dashur President,

I dashur miku im Agim,

Më lejoni që në emër të Federatës Shqiptare të Futbollit por edhe timin personal t’i shpreh urimet më sinqerta FFK-së dhe gjithë komunitetit të futbollit në Kosovë në këtë përvjetor historik për futbollin kosovar.

Ndihem krenar për kontributin që Federata Shqiptare e Futbollit ka dhënë në procesin e njohjes ndërkombëtare të FFK-së dhe jam i bindur që bashkëpunimi me vëllezërit tanë të Kosovës do të vazhdojë me projekte të rëndësishme për zhvillimin e futbollit.

Mirënjohje përjetë edhe për ish-presidentin e ndjerë të FFK-së, legjendën Fadil Vokrri, i cili ka dhënë një kontribut historik për anëtarësimin e Kosovës në UEFA.

Urime Kosovë, gëzuar përvjetorin!

Juaji sinqerisht,

Armand Duka, president i FSHF-së