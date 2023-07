Arlind Ajeti bashkëlojtar me Ermal Krasniqin, transferohet te Cluj Skuadra romune, Cluj ka njoftuar se ka arritur marrëveshje me futbollistin shqiptar Arlind Ajeti. Mbrojtësi qendror në të kaluarën ka luajtur për skuadra si Torino, Frosinonne e Crotone në Itali, ndërkohë që nuk janë bërë të ditura detajet e kontratës së tij me klubin e ri. “Jemi të lumtur të ju njoftojmë se Arlind Ajeti…