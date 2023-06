‘Ariu shqiptar’ fiton tjetër ndeshje me nokaut Boksieri shqiptar, Reshat Mati, i njohur si “Ariu shqiptar”, e ka marr edhe një fitore tjetër me nokaut. Ai e mposhti Dakota Lingerin në mbrëmjes e së shtunës, me nokaut teknik në raundin e nëntë në New York, përcjellë lajmi.net. Mati gjatë gjithë ndeshjes ishte më i mirë se Linger, por në raundin e nëntë…