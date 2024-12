Arioni tregon çka ka ndërmend të bëjë me Dianën pas eliminimit Arioni ka treguar se çka e ka ndërmend që të bëjë pasi ka dalë nga shtëpia më e madhe në vend. Ai ka thënë se së pari do të bisedojë me Dianën, teksa thotë se lidhja e tyre do të shkojë mirë. “Dua të shihemi së pari me të, do të flasim, mendoj që do…