Arilena Ara pozon joshëse në Tropojë

Arilena ka marrë vëmendje me postimin e ri në instagram.

Këngëtarja e cila shquhet për vokalin e saj të artë ndodhet momentalisht në Tropojë ku ndau edhe foto, shkruan lajmi.net.

Arilena u shfaq veshur me një fustan me material me lule i cili ishte i hapur deri tek këmba lartë.

Ajo e kombinoi atë me patike të bardha që e bëri të duket fantastike në këtë kombinim.

View this post on Instagram A post shared by Arilena Ara (@arilenaaraa)

Arilena lëshoi flokët lirshëm mbi supet e saj duke marrë një pozë të këndshme.

Ndryshe, “Thirr policinë” është kënga e fundit në bashkëpunim me Dafina Zeqirin./Lajmi.net/