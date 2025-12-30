Arifi: Vetëm 25% e qytetarëve mbështesin VV-në, rrenci mbetet rrenc

30/12/2025 19:46

Politikani shqiptar, Shqiprim Arifi, është deklaruar pas fitores së Lëvizjes Vetëvendosje në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit.

Arifi ka thënë se vetëm 450 mijë votues kanë votuar për VV. Sipas tij, vetëm rreth 25 për qind e Kosovës janë mbështetës të përkohshëm të VV’së.

“Vota për Albinin dhe VV-në nuk e bën më pak RRENC dhe as nuk i jep më shumë të drejtë apo të vërtetë! Përkundrazi, shumica jo gjithmonë është pasqyrim real i së vërtetës; në këtë rast, ajo është bazë për të ardhmen për të mashtruar e gënjyer edhe më shumë, për të vjedhur edhe më shumë. Nesër mos u ankoni, i keni ditur të gjitha”, ka deklaruar ai

Postimi i plotë:

Nuk foli i gjithë populli, por vetëm rreth 25% e tij!

Nga 2 milionë votues, 900 mijë kanë dalë në votime dhe prej tyre rreth 450 mijë kanë votuar për VV. Kjo do të thotë se vetëm rreth 25% e gjithë e Kosovës në përgjithësi, janë mbështetës të përkohshëm, të manipuluar, të mashtruar dhe në fund edhe të blerë nga VV.

Vota për Albinin dhe VV-në nuk e bën më pak RRENC dhe as nuk i jep më shumë të drejtë apo të vërtetë! Përkundrazi, shumica jo gjithmonë është pasqyrim real i së vërtetës; në këtë rast, ajo është bazë për të ardhmen për të mashtruar e gënjyer edhe më shumë, për të vjedhur edhe më shumë. Nesër mos u ankoni, i keni ditur të gjitha!

RRENCI mbetet RRENC, sepse e ka të dëshmuar me 20 vjet tone të larta, inçizime dhe vendime. Këtë e dinë të gjithë saktë, edhe votuesit e vet, por inati i shqiptarit i’a shuan mendjen dhe logjikën e shëndoshë. Siç ka ndodhur shpesh në historinë tonë dhe më pas jemi bërë pishman.

Sa i përket diasporës, lëreni rehat. As ajo nuk ka faj që opozita nuk ka lider e as strategji (mendojnë se “me të mira” duhet bërë fushata kundër manipulimit). Po ashtu, nuk është faji i tyre që janë përballur me një RRENACAK ordiner, që prej 20 vitesh komunikon rrenën intensivisht dhe sot, e shpërblejnë me votë.

Albini nuk lëshoi pe, e pse të lëshojmë pe, ne?!

E vërteta është mbi votën e inatit apo shumicës së inatit dhe i’a vlen të qëndrosh për të, edhe nëse je i vetëm kundër të gjithëve.

Unë, që nga viti 2017 nuk kam lëshuar pe për këtë RRENC dhe kështu do të vazhdoj, me kismet!

