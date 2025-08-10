Arifi: Vendimi i Gjykatës Kushtetuese ka qenë i drejtë, i pritshëm dhe në frymën kushtetuese

Lajme

10/08/2025 19:31

Opinionisti Avni Arifi ka komentuar mbi mundësinë e zgjedhjeve të dyfishta.

Arifi tha se vendimi i Gjykatës Kushtetuese ka qenë vendim i drejtë, i pritshëm dhe në frymën kushtetuese.

Derisa shton se përbërja e Gjykatës Kushtetuese është e njëjta nga ajo që e ka sjell këtë qeveri.

“Shumë zhurmë po bëhet për këtë afatizimin mirëpo është në frymën e Kushtetutës, ka qenë edhe në Bosnje e njëjta situatë në vitin 2010 dhe 2018, që ajo që ka thënë Gjykata Kushtetuese nuk ka ekzistu në Kushtetutën e Bosnje Hercegovinës, por Komisioni i Venecias e ka leju këtë se është masë antiblloking”, tha Arifi në Klan Kosova.

Tutje, Arifi tha presidentja Vjosa Osmani i ka bërë shërbim Kosovës, kur doli të flas në atë mënyrë për gjyqtarin Ladomir Llaban, sepse sipas tij, këtë mënyrë tregoi se ‘i shërben interesave të VV’.

