Arifi: Vendimi i Gjykatës Kushtetuese ka qenë i drejtë, i pritshëm dhe në frymën kushtetuese
Opinionisti Avni Arifi ka komentuar mbi mundësinë e zgjedhjeve të dyfishta. Arifi tha se vendimi i Gjykatës Kushtetuese ka qenë vendim i drejtë, i pritshëm dhe në frymën kushtetuese. Derisa shton se përbërja e Gjykatës Kushtetuese është e njëjta nga ajo që e ka sjell këtë qeveri. “Shumë zhurmë po bëhet për këtë afatizimin mirëpo…
“Shumë zhurmë po bëhet për këtë afatizimin mirëpo është në frymën e Kushtetutës, ka qenë edhe në Bosnje e njëjta situatë në vitin 2010 dhe 2018, që ajo që ka thënë Gjykata Kushtetuese nuk ka ekzistu në Kushtetutën e Bosnje Hercegovinës, por Komisioni i Venecias e ka leju këtë se është masë antiblloking”, tha Arifi në Klan Kosova.
Tutje, Arifi tha presidentja Vjosa Osmani i ka bërë shërbim Kosovës, kur doli të flas në atë mënyrë për gjyqtarin Ladomir Llaban, sepse sipas tij, këtë mënyrë tregoi se ‘i shërben interesave të VV’.