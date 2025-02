Arifi: Sikur LVV t’i kishte 53%, të dielën në ora 21 i kishim marrë rezultatet Analisti politik, Avni Arifi ka deklaruar se problemet e shfaqura me sistemin e numërimit të votave në KQZ, nuk do të ekzistonin sikur Lëvizja Vetëvendosje do t’i fitonte 53% të votave. Në Rubikon të Klan Kosovës, ai tha se probleme janë shfaqur edhe te ngjyra në gisht, pasi disave u është fshirë menjëherë, e disave…