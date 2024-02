Arifi s’i ndal akuzat ndaj Kurtit: I ka tradhtuar shqiptarët e Luginës së Preshevës

Kryetari i Komunës së Preshevës Shqiprim Arifi, ka diskutuar për situatat e fundit në vend se dhe për situatën e luginës së Preshevës.

Arifi ka kritikuar kryeministrin e vendit Albin Kurti duke thënë se ai ka tradhëtuar shqiptarët e Luginës me marrëveshjen e Ohrit.

“Kemi një qeveri tani Kurti 1 dhe Kurti 2 e cila ka tromped shumë tepër që kena me kërku reciprocitetin që kemi me kërku asociacionin por e cila ka përfunduar në marrëveshjen e Ohrit. Në marrëveshjen e Ohrit janë serbët e veriut të përfshirë dhe shqiptarët nuk janë askund të cekur dhe për këtë arsye une e them dhe i qëndëroj asaj se me marrëveshjen e tij qe ka bërë i ka tradhtuar shqiptarët e Luginës”, ka thënë Arifi në kanal10.