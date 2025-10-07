Arifi: Qeveria Kurti e ka larguar Kosovën nga partneriteti me BE-në
Ish-kryenegociatori i Kosovës në dialogun me Serbinë, Avni Arifi, ka deklaruar se Kosova është larguar nga proceset ndërkombëtare si pasojë e politikave të kryeministrit në detyrë, Albin Kurti dhe qëndrimeve të tij ndaj Bashkimit Evropian. Në FIVE në TV Dukagjini, Arifi ka thënë se në katër vitet e fundit Kosova ka humbur pozicionin që kishte…
Lajme
Ish-kryenegociatori i Kosovës në dialogun me Serbinë, Avni Arifi, ka deklaruar se Kosova është larguar nga proceset ndërkombëtare si pasojë e politikave të kryeministrit në detyrë, Albin Kurti dhe qëndrimeve të tij ndaj Bashkimit Evropian.
Në FIVE në TV Dukagjini, Arifi ka thënë se në katër vitet e fundit Kosova ka humbur pozicionin që kishte më parë në raport me partnerët ndërkombëtarë, duke shtuar se aktualisht asnjë nga liderët e BE-së nuk i besojnë më Kurtit.
“Kosova e ka larguar vetën nga proceset. Politikat e Kurtit ne nuk jemi në pozicionin që e kemi pas para 4-5 vjet më parë. Asnjë nga liderët e BE-së nuk i beson Kurtit. Nuk komunikojnë me ta, nuk u besojnë. Dhe këtë proces janë duke shtyrë vetë, pa Kosovën. Kosova me Kurtin e ka treguar një arrogancë dhe një sjellje kontrolluese në përpjekje. Nëse i sheh pronucimet që i ka pas Kurti, zëvendëskryeministri, deputetët e tij karshi BE-së, shumicën e rasteve kanë qenë fyese, shumicën e rasteve kanë qenë nga një perspektivë e një inspektori të përgjithshëm të verimeve të BE-së. Zëvendëskryeministri i Kosovës i interpretonte veprimet e BE-së, se a janë të mirë a këqija. Dhe gradualisht ata e kanë larguar Kosovën nga partneritetit…
Së pari asnjë qeveri nuk ka pas politik sistematike kundër BE-së dhe Amerikës. Apo kundër politike të tyre”, ka thënë Arifi.