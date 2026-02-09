Arifi: Prokuroria e Hagës është politike dhe krah i djathtë i Serbisë

Opinionisti Avni Arifi ka shprehur kritika të ashpra ndaj Prokurorisë së Hagës.

Sipas tij, kjo prokurori nuk ka arritur ta bindë për paanshmërinë e saj, duke lënë të kuptohet se veprimtaria e saj ka prapavijë politike.

Arifi theksoi se, në perceptimin e tij, Prokuroria e Hagës ka qenë krah i djathtë i Serbisë.

“Prokuroria e Hagës, në sytë e mi, nuk më ka bindur për asgjë. Më ka bindur që është krejtësisht politike, që ka qenë krah i djathtë i Serbisë, në marrjen e argumenteve, të fabrikuara nga Serbia, qysh e njohim ne”, tha ai në Klan Kosova.

