Arifi: Partitë ish-opozitare po qesin fall, po e presin rënien e Kurti

Analisit Avni Arifi ka thënë se e ka përshtypjen sikur partitë opozitare pop resin që Albin Kurti të bie vetë.

“Partitë që kanë qenë opozitare, po krijohet përshytpja që po preisn qysh po bie Kurti vetë”, ka thënë Arifi në Klan Kosova.

“Domethënë, këta nuk janë duke e ndihmuar këtë proces. Ata faktikisht [po qesin fall]. E keni pa Bedri Hamzën, është zhdukur krejt. E kuptoj që është kryetar i Mitrovicës nu kka një iniciz\atvë me sensibilizu me qytetrar,ë me iu tregu qytetarëve”.

“Vetëm po thonë është t’u u dëmtu shteti. Me dalë një ditë me tregu qysh është t’u u dëmtu shteti.”.