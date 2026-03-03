Arifi: Kurti e propozon Osmanin për presidente nëse është i sigurt që nuk votohet

Opinionisti Avni Arifi tha se kryeministri Albin Kurti mund ta propozojë Vjosa Osmanin për presidente nëse është i sigurt që ajo nuk do të votohet. Arifi gjithashtu përmendi se Vjosa Osmani ka pasur gjithmonë një orientim pro-amerikan, gjë që ka penguar Kurtin. “Ekziston një përkrahje e madhe për Vjosën tek militantët e VV-së, dhe ka…

Lajme

03/03/2026 21:56

Opinionisti Avni Arifi tha se kryeministri Albin Kurti mund ta propozojë Vjosa Osmanin për presidente nëse është i sigurt që ajo nuk do të votohet.

Arifi gjithashtu përmendi se Vjosa Osmani ka pasur gjithmonë një orientim pro-amerikan, gjë që ka penguar Kurtin.

“Ekziston një përkrahje e madhe për Vjosën tek militantët e VV-së, dhe ka edhe votues të partive të tjera që mendojnë se Vjosa është zgjedhja më e mirë. Kjo mund të ndodhë në momentin e fundit, kur e di që nuk do të zgjidhet, për të ruajtur kalkulimet e tij politike”.

“Në fjalimet e Vjosës, gjithkund është përmendur Amerika, ndërkaq Kurti ka thënë se ‘Amerikën nuk e kemi në kufi’. Vjosa Osmani ka pasur gjithmonë një orientim pro-amerikan, gjë që nuk e ka pasur Kurti, dhe kjo e ka penguar Kurtin”, tha Arifi në Klankosova.

