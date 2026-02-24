Arifi kundër zgjedhjes direkte të Presidentit: Do ta komplikonte edhe më shumë situatën

Analisti politik Avni Arifi ka reaguar lidhur me idenë për ndryshimin e Kushtetutës së Kosovës dhe zgjedhjen e Presidentit përmes votës direkte nga qytetarët, duke vlerësuar se kjo nuk do të ishte zgjidhje e mirë për vendin. Sipas tij, ndonëse në shikim të parë zgjedhja direkte mund të duket si zgjidhje e duhur, një analizë…

Lajme

24/02/2026 20:10

Analisti politik Avni Arifi ka reaguar lidhur me idenë për ndryshimin e Kushtetutës së Kosovës dhe zgjedhjen e Presidentit përmes votës direkte nga qytetarët, duke vlerësuar se kjo nuk do të ishte zgjidhje e mirë për vendin.

Sipas tij, ndonëse në shikim të parë zgjedhja direkte mund të duket si zgjidhje e duhur, një analizë më e thellë tregon se kjo do t’i komplikonte edhe më shumë proceset politike në vend.

Arifi thekson se nëse Presidenti zgjidhet drejtpërdrejt nga populli, atëherë do të lindte nevoja që ai të ketë kompetenca më të mëdha, të cilat aktualisht i takojnë Kryeministrit. Madje, edhe nëse nuk do të kishte shtim formal të kompetencave, legjitimiteti i marrë nga vota popullore do ta fuqizonte ndjeshëm rolin e Presidentit.

“Kosova do të udhëhiqej nga ‘dy atllarë në një mullar’, siç thotë populli”, është shprehur ai, duke paralajmëruar për përplasje të mundshme ndërmjet Presidentit dhe Qeverisë.

Ai ka kritikuar gjithashtu kulturën politike në vend dhe në rajon, duke thënë se konceptet si “konsensus” dhe “kompromis” shpesh perceptohen si dobësi apo dorëzim, gjë që sipas tij do të prodhonte bllokada të vazhdueshme institucionale në rast të një sistemi me dy qendra të forta legjitimiteti.

Sipas Arifit, problemi nuk qëndron te forma e zgjedhjes së Presidentit, por te kultura institucionale. Ai sugjeron se Kosova ose duhet të kalojë plotësisht në sistem presidencial, ose të vazhdojë me sistemin aktual parlamentar, por me thjeshtësim të procedurave, duke hequr kërkesën për prezencën e 80 deputetëve në sallë për zgjedhjen e institucioneve.

“Nuk i duhet Kosovës kurrfarë komplikimi”, ka përfunduar ai. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

Artikuj të ngjashëm

February 24, 2026

Afati për president po afrohet: Haziri thotë se Kurti, Hamza e...

February 24, 2026

Aksident mes një autobusi dhe dy veturave në Bresje, tre të lënduar

February 24, 2026

“Mund të llogaritni në mbështetjen tonë të fortë” – kryediplomatja austriake...

February 24, 2026

Gjendja shëndetësore e Ramush Haradinajt, deklarohet Ardian Gjini

February 24, 2026

Stuhia e dëborës godet SHBA-në, mijëra persona pa energji, anulohen mbi...

February 24, 2026

Katër vjet luftë – ukrainasit mbeten të palëkundur

Lajme të fundit

Afati për president po afrohet: Haziri thotë se...

Aksident mes një autobusi dhe dy veturave në Bresje, tre të lënduar

“Mund të llogaritni në mbështetjen tonë të fortë”...

Gjendja shëndetësore e Ramush Haradinajt, deklarohet Ardian Gjini