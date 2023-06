Arifi: Kosova nuk është Republika e Albinit Kryetari i Preshevës, Shqiprim Arifi, ka reaguar lidhur me situatën aktuale në veri të vendit dhe marrëdhëniet e Kosovës me aleatët. Arifi në një video të publikuar ka thënë se askush nuk ka të drejtë t’i acarojë dhe dëmtojë raportet me Amerikën, duke thënë se Kosova s’është Republika e Albin Kurtit. “Askush nuk ka legjitimitet…