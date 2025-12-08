Arifi flet për mungesën e ndryshimeve në listën e VV-së: Gratë nuk u përfshinë
Analisti Avni Arifi, ka theksuar se nuk ka qenë i befasuar nga emrat e rinj që janë përfshirë në listat e deputetëve nga partitë politike në Kosovë.
Sipas tij, VV nuk ka treguar ndjeshmëri ndaj proceseve që vetë ka promovuar, pasi ka pranuar kandidatë për deputetë me aktakuza.
Derisa shtoi se po garon me listën e njëjtë të zgjedhjeve të kaluara, dhe se mungojnë kandidatet gra.
Përveç kësaj, ai përmendi emra të njohur si Adelina Ismajli dhe Shkurte Fejza, duke nënvizuar se kishte pasur pritshmëri që ato të kandidonin në listë për VV-në.
“Kishte situata që për shembull VVV iu ka mbajtë ders partive tjera se qysh njerëzit me aktakuza nuk duhet me qenë në listë, edhe në këtë rast nuk tregoi ndjeshmëri ndaj proceseve që vet i ka promovu. Kam prit që do të ketë VV avancim të pozitës së gruas, tradicionalisht në Kosovë, gruaja e ka pasë një hapësirë shumë të mirë në LDK dhe VV e ka marrë atë hapësirë. Shumica e grave në VV e kanë marrë vet. Janë përmend emra si Adelina Ismajli e Shkurte Fejza, është pritë që do të ketë kandidate të reja, por nuk pat”, tha Arifi.