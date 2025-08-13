Arifi: Deputetët duhet të votojnë, jo të shmangin seancat
Ish-diplomati Avni Arifi, ka komentuar vendimin e Gjykatës Kushtetuese lidhur me funksionimin e Kuvendit të Kosovës dhe reagimet e Lëvizjes Vetëvendosje (LVV) pas këtij vendimi.
Arifi tha se është e natyrshme që subjektet politike apo individët të mos pajtohen me vendime që nuk u përshtaten, por vendimet e Gjykatës Kushtetuese mbeten të detyrueshme.
“Çdo argument që ka thënë VV-ja ka qenë i paqëndrueshëm. Ne mund ta komentojmë dhe ta analizojmë nëse vendimi ka qenë i duhur apo jo, por nëse LVV mendon se ky vendim nuk ka qenë i drejtë, atëherë le të bëjë shumicën parlamentare, le të sigurojë 80 deputetë dhe le të ndryshojë Kushtetutën,” deklaroi Arifi.
Ai shtoi se Gjykata Kushtetuese ka theksuar qartë se të gjithë deputetët duhet të jenë të pranishëm në seancën për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit dhe të votojnë “për”, “kundër” ose të abstenojnë.
“Në 54 seanca, nëse nuk ka pasur vota të mjaftueshme, dihej që nuk do të ndryshonte asgjë dhe nuk do të shkohej në votim të fshehtë,” theksoi Arifi në teve1.
Vendimi i Gjykatës Kushtetuese ka shkaktuar debat politik në vend, me LVV-në që ka shprehur pakënaqësi ndaj interpretimit të Kushtetutës për funksionimin e Kuvendit.