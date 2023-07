Arianit Koci merr edhe një “tender” të fortë, angazhohet në mbrojtje të Arbenita Ismajlit Vazhdon të jetë një nga temat më të diskutuara në shoubizin kosovar. Bëhet fjalë për përplasjen e fundit mes Feronit Shabanit, i njohur me emrin artistik Fero dhe modeles Arbenita Ismajli, përcjell lajmi.net. Fero tashmë është arrestuar, ndërsa çifti do të përballet në gjyq. Lidhur me këtë, Ismajli duket ta ketë angazhuar për mbrojtës Arianit…