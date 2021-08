Ariana Grande u bën thirrje fansave të vaksinohen dhe të mbajnë maska kundër COVID-19

Ariana Grande sot u bëri thirrje fansave të saj dhe ndjekësve që të vaksinohen kundër koronavirusit, duke thënë se ajo është “e vaksinuar dhe e maskuar”, shkruan lajmi.net.

Duke postuar një fotografi të saj me një maskë në fytyrë në Instagram, ajo tha: “Kjo është kujtesa juaj e butë për të marrë vaksinat tuaja nëse keni të drejtë”, shkroi Grande. “Kjo gjë nuk ka përfunduar ende”.

“Ky është kujtesa juaj për të marrë vaksinat tuaja nëse keni të drejtë. Kjo gjë nuk ka mbaruar akoma! duke ndarë disa informacione sepse më intereson dhe nëse mundem, do të doja të ndihmoja këdo që është në mëdyshje ose kurioz për të marrë vendimin e tyre. Ky variant delta është shumë i ri dhe meqenëse të dhënat po ndryshojnë gjatë gjithë kohës, unë do të ofroj disa lidhje për ju që të qëndroni me shpejtësi, por deri më tani … Ne e dimë se përhapet shumë më lehtë në krahasim me variantet e mëparshme. pjesa më e madhe e përhapjes është midis njerëzve të pa vaksinuar dhe në zonat me përqindje të ulëta të vaksinimit! Dhe po edhe pse mund ta merrni akoma gjatë vaksinimit, vaksina ndihmon në mbrojtjen kundër sëmundjeve të rënda, shtrimit në spital dhe vdekjes! Të gjitha gjërat e mëdha nga të cilat duhet të mbrohen në librin tim. Oh dhe nëse tashmë jeni sëmurë me COVID-19, ju ende duhet të vaksinoheni!

Për më shumë informacion veçanërisht për disa nga mitet Covid që po qarkullojnë në internet, ju lutemi dhe sigurojeni veten pse marrja e vaksinimit është lëvizje. Shpëto një ose dy jetë. Kush e di”, shkroi Ariana në mbishkrimin e fotografisë së publikuar./Lajmi.net/