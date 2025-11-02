Arian Tahiri pas marrëveshjes me LDK-në: Ky është koalicioni i fitores për Mitrovicën
Kandidati i PDK-së për kryetar të Mitrovicës, Arian Tahiri, ka reaguar pas nënshkrimit të marrëveshjes së koalicionit me LDK-në, që i garanton mbështetje në balotazhin e 9 nëntorit.
Në një postim në Facebook, Tahiri ka theksuar se kjo marrëveshje është një akt bashkimi për të mirën e qytetit, duke vendosur interesin e Mitrovicës mbi dallimet politike, raporton lajmi.net
“Sot e vendosëm Mitrovicën mbi dallimet politike që të punojmë së bashku për një të ardhme më të mirë në qytetin tonë. Marrëveshja e koalicionit që nënshkruam me LDK-në është një premtim për qytetin tonë. Është një dëshmi se kur zgjedhim të bashkohemi dhe të veprojmë me një qëllim të përbashkët, Mitrovica gjithmonë fiton,” ka shkruar Tahiri.
Postimi i plotë:
Për ty gjithmonë, Mitrovicë!/Lajmi.net/