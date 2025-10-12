Arian Tahiri e kap gati shifrën 50 për qind, Peci fillon me rënie të lirë

Në Mitrovicë të Jugut, distanca mes Arian Tahirit të PDK-së dhe Faton Pecit të VV-së ka filluar të rritet. Tahiri momentalisht, pasi janë procesuar 19.34 për qind të votave, ka 48.98 për qind. Kurse, Peci ka 47.13 për qind. I treti është Gëzim Plakolli i LDK-së me 3.17 për qind. Në pozitën e fundit është…

12/10/2025 21:54

Në Mitrovicë të Jugut, distanca mes Arian Tahirit të PDK-së dhe Faton Pecit të VV-së ka filluar të rritet.

Tahiri momentalisht, pasi janë procesuar 19.34 për qind të votave, ka 48.98 për qind.

Kurse, Peci ka 47.13 për qind. I treti është Gëzim Plakolli i LDK-së me 3.17 për qind.

Në pozitën e fundit është Qazim Nimani i AAK-së që se ka as 1 për qind./lajmi.net/

