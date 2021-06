Kombëtarja e Argjnetinës dhe ajo e Uruguajit do të luajnë në stadiumin “Estadio Nacional de Brasilia” nga ora 02:00, raporton lajmi.net.

Kjo ndeshje luhet në kuadër të Grupit A të “Copa America”, ku bëjnë pjesë edhe Kili, Bolivia dhe Paraguaji.

Arjentina e nisi me barazim “Kupën e Amerikës” 1-1 me Kilin, ndërsa për Uruguajin kjo do të jetë ndeshja e parë.

Pritet një ndeshje e jashtëzakonshme, duke marrë parasysh përbërjen e të dyja Kombëtareve, që kanë shumë yje në radhët e trye. /Lajmi.net/