Argjentina publikon listën e futbollistëve të ftuar për ndeshjet e shtatorit Kombëtarja e Argjentinës në futboll e ka publikuar listën e lojtarëve të ftuar për ndeshjet e shtatorit. Në këtë listë nuk ka ndonjë befasi, sa u përket emrave të thirrur, transmeton lajmi.net. Më 23 shtator do të ndeshen me Hondurasit dhe Xhamajkës me 18 shtator. Më poshtë gjeni listën e plotë. /Lajmi.net/