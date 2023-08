Argjentina me rekord, 12 ndeshje në Kupën e Botës “ZERO” fitore Kombëtarja e Argjentinës është eliminuar nga Kupa e Botës në katergorinë e femrave, e cila po mbahet në dy vende, Zelandë të Re dhe në Australi. Argjentina u eliminua nga faza e grupeve, pasi u mposht nga Suedia me rezultatin 2 me 0, shkruan Lajmi.net Kjo është ecuria më e gjatë pa fitore në histori…