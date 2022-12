Argjentina i përgjigjet Francës për peticionin: Ndaloni së qari

Një tifoz i Argjentinës ka nisur një peticion në internet të titulluar “Franca ndal së qari” për të kundërshtuar ata që kërkonin që finalja e Kupës së Botës 2022 të riluhet.

Argjentina e Leo Messi u shpall kampione e botës, pasi mposhti me penallti Francën.

Ndjekësit francezë kanë kërkuar që takimi me Argjentinën të përsëritet sepse disa nga zëvendësuesit e tyre ishin tashmë në fushë kur Lionel Messi shënoi në kohën shtesë, me rreth 200,000 nënshkrime të siguruara.

‘Albiceleste’ tani është përgjigjur me një peticion të tyre, pas njoftimit se Franca ka paraqitur një ankesë zyrtare në lidhje me veprimet e Emiliano Martinezit gjatë festimeve të egra në Buenos Aires, me portierin e Aston Villas duke mbajtur një kukull me fytyrën e Mbappes.

Peticioni i Argjentinës, i quajtur “Franca ndal së qari”, kaloi më shumë se 65,000 nënshkrime brenda pak orësh, me Valentin Gomez – i cili ndau postimin duke thënë:

“Që kur fituam finalen e Kupës së Botës, francezët nuk kanë pushoi së qari, duke u ankuar dhe duke mos pranuar që Argjentina është kampione e botës. Ky peticion synon që francezët të mos qajnë më dhe të pranojnë se Messi është lojtari më i mirë në histori dhe ka Mbappe si djalin e tij.”

Argjentina mbizotëroi 4-2 në penallti kundër Francës, me Kingsley Coman dhe Aurelien Tchouameni që humbën penaltitë./Lajmi.net/