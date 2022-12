Argjentina – Franca, ky është bilanci i dy kombëtareve në ndeshjet direkte Kupa e Botës është tashmë në fazën e saj finale, me dy ndeshjet e fundit që do të luhen nesër dhe pasnesër. Të shtunën nga ora 16:00 do të zhvillohet ndeshja për vendin e tretë mes Kroacisë dhe Marokut, kurse të dielën në të njëjtën kohë, do të zhvillohet finalja e madhe mes Argjentinës dhe…