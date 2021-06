Argjentina është në epërsi me rezultat minimal 1 – 0, shkruan lajmi.net.

Ishte sulmuesi Lionel Messi që realizoi supergol nga gjuajtja e lirë për të ‘tundur’ portën e Kilit.

Ndërkohë, Argjentina lehtësisht mund të shënonte edhe në disa raste, por mungoi finalizimi.

Kësisoj, rezultati i pjesës së parë: 1 – 0./Lajmi.net/

Messi doing Messi things. Too easy for him. 🐐 pic.twitter.com/s7oBXp27jq

— FutbolBible (@FutbolBible) June 14, 2021